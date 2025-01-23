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15:03, 23 января 2025Наука и техника

Названы самые популярные смартфоны россиян

Poco X6 Pro стал самым популярным смартфоном в России на AliExpress
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Joan Cros / NurPhoto via Getty Images

Устройства Poco, Xiaomi, Realme и OnePlus оказались самыми востребованными смартфонами среди россиян в 2024 году. Об этом говорится в пресс-релизе AliExpress СНГ, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Самым востребованным смартфоном на AliExpress в 2024 году назвали Poco X6 Pro. Этот аппарат получил AMOLED-дисплей с частотой 120 герц, производительный процессор MediaTek Dimensity 8300-Ultra, тройную камеру, аккумулятор емкостью 5000 миллиампер-часов с быстрой зарядкой мощностью 67 ватт.

На второй позиции оказался Poco X6 — гаджет с мощным чипом Snapdragon 7 Gen 2, тройной камерой, батареей на 5100 миллиампер-часов. В комплекте с девайсом есть защитное стекло, адаптер для быстрой зарядки и защитный чехол. На третьем месте по популярности разместили Xiaomi Redmi Note 13 Pro, который оснащен 6,7-дюймовым экраном, чипом MediaTek Helio G99 Ultra и камерой с ведущим объективом разрешением 200 мегапикселей.

В десятку самых продаваемых смартфонов на площадке также включили Poco M6 Pro, Xiaomi Redmi Note 13 Pro+, Poco F6, Realme GT6, OnePlus 12, Realme 12 Pro Plus, Xiaomi Mi 13.

Авторы отчета подытожили, что, по данным за октябрь, среднее время доставки на AliExpress из Китая в Россию сократилось до 14,8 дня.

Ранее в AliExpress СНГ заявили, что устройства Lenovo, Xiaomi, Teclast оказались самыми популярными планшетами, которые россияне покупали в 2024 году. Безусловным лидером рейтинга стал Lenovo XiaoXin Pad Pro.

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