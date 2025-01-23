Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:26, 23 января 2025Экономика

Сосулька пробила лобовое стекло едущего автомобиля в российском городе

В Новокузнецке сосулька упала на лобовое стекло машины во время движения
Мария Черкасова

Кадр: Telegram-канал «112»

Сосулька пробила лобовое стекло автомобиля во время движения в Новокузнецке Кемеровской области. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Инцидент произошел на Транспортной улице. Водитель проезжал под наземным пешеходным переходом, когда на стекло обрушился крупный кусок льда. Он образовал трещины по периметру стекла. Автомобилист не пострадал, ему удалось сохранить контроль над движением. Аварии также не последовало. В настоящее время мужчина пытается выяснить, кто может возместить ему ущерб.

Ранее синоптики сообщили, что в ближайшие дни резкое похолодание и усиление ветра ожидаются в Бурятии и Якутии. В Бурятии к концу недели температура ночью будет опускаться до 30 градусов, на севере ожидаются морозы до 40 градусов и ниже. Днем будет преобладать температура около минус 24 градусов. В Центральную Якутию 40-градусные морозы вернутся в субботу, 25 января.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп заявил, что Россия «помогла США» победить во Второй мировой. Что на это ответила Москва?

      Ветка дерева упала на голову туриста и лишила его жизни в заповеднике Малайзии

      Маленький мальчик выкашлял живую пиявку

      В Раде заявили об отправке материалов о тайных тюрьмах СБУ в ООН

      Врач рассказал о последствиях регулярного употребления полуфабрикатов

      ФСБ уличила начальника российской колонии в поборах с заключенных

      В Латвии отказались отправлять войска на Украину без гарантий безопасности НАТО

      Green Day перепели свой хит ради шутки про Илона Маска

      Российский суд ужесточил наказание экс-чиновнику по делу о взятке

      В российском городе пожаловались на разваливающиеся после недавнего капремонта дома

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше