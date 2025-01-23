Сосулька пробила лобовое стекло едущего автомобиля в российском городе

В Новокузнецке сосулька упала на лобовое стекло машины во время движения

Сосулька пробила лобовое стекло автомобиля во время движения в Новокузнецке Кемеровской области. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Инцидент произошел на Транспортной улице. Водитель проезжал под наземным пешеходным переходом, когда на стекло обрушился крупный кусок льда. Он образовал трещины по периметру стекла. Автомобилист не пострадал, ему удалось сохранить контроль над движением. Аварии также не последовало. В настоящее время мужчина пытается выяснить, кто может возместить ему ущерб.

Ранее синоптики сообщили, что в ближайшие дни резкое похолодание и усиление ветра ожидаются в Бурятии и Якутии. В Бурятии к концу недели температура ночью будет опускаться до 30 градусов, на севере ожидаются морозы до 40 градусов и ниже. Днем будет преобладать температура около минус 24 градусов. В Центральную Якутию 40-градусные морозы вернутся в субботу, 25 января.