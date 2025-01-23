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11:26, 23 января 2025Силовые структуры

Сотрудников «Россетей Северный Кавказ» обвинили в хищении 66 миллионов рублей

ФСБ: Сотрудников «Россетей Северный Кавказ» обвинили в хищении 66 млн рублей
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

В Ингушетии бывших и действующих сотрудников «Россети Северный Кавказ», его филиала «Ингушэнерго» и подрядчиков обвинили в хищении 66 миллионов рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на УФСБ по региону.

По данным ведомства, фигуранты похищали деньги при строительстве электрической подстанции «Плиево-Новая» в Назрановском районе.

Возбуждено дело по статье 159 (Мошенничество в особо крупном размере) УК РФ. Обвиняемые арестованы.

Ранее в Московской области возбудили уголовное дело по факту хищения почти 50 миллионов рублей, выделенных для реализации национального проекта по развитию туризма — «Туризм и индустрия гостеприимства».

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