Сотрудников «Россетей Северный Кавказ» обвинили в хищении 66 миллионов рублей

ФСБ: Сотрудников «Россетей Северный Кавказ» обвинили в хищении 66 млн рублей

В Ингушетии бывших и действующих сотрудников «Россети Северный Кавказ», его филиала «Ингушэнерго» и подрядчиков обвинили в хищении 66 миллионов рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на УФСБ по региону.

По данным ведомства, фигуранты похищали деньги при строительстве электрической подстанции «Плиево-Новая» в Назрановском районе.

Возбуждено дело по статье 159 (Мошенничество в особо крупном размере) УК РФ. Обвиняемые арестованы.

Ранее в Московской области возбудили уголовное дело по факту хищения почти 50 миллионов рублей, выделенных для реализации национального проекта по развитию туризма — «Туризм и индустрия гостеприимства».