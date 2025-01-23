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15:08, 23 января 2025Мир

Советник Трампа по нацбезопасности отстранил отвечающих за Украину сотрудников

Советник Трампа по нацбезопасности Уолтц отстранил лиц, отвечающих за Украину
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)
Майк Уолтц

Майк Уолтц. Фото: Mike Segar / Reuters

Советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Майк Уолтц отстранил десятки сотрудников Совета, отвечающих за Украину, Иран и КНДР. Об этом сообщает The Washington Post.

По словам секретаря Уолтца, советник американского лидера инициировал «полную проверку» чиновников по вопросам распространения ядерного оружия Ираном и Северной Кореей, кибершпионажа и конфликта России с Украиной. Отмечается, что таким образом команда Трампа пытается гарантировать, что сотрудники Совета национальной безопасности будут привержены реализации программы «Америка прежде всего».

22 января десяткам сотрудников Совета поступило распоряжение немедленно покинуть здание. «Им было дано указание возвращаться только по просьбе их руководителей», — сказано в публикации.

Газета со ссылкой на источник сообщает, что решение Уолтца было принято внезапно, помешав некоторым чиновникам покинуть комплекс Белого дома. Сотрудникам Секретной службы пришлось вручную открывать ворота для тех, чьи пропуска были деактивированы.

Ранее Трамп назвал очень плохими советников своего предшественника Джо Байдена из-за конфликта на Украине. «Этот конфликт не должен был произойти», — подчеркнул нынешний глава Белого дома.

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