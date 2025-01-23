Трамп назвал советников Байдена очень плохими из-за конфликта на Украине

Трамп: У Байдена были плохие советники по Украине, конфликта не должно было быть

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News назвал очень плохими советников своего предшественника Джо Байдена из-за конфликта на Украине.

«Джо Байдену давали очень плохие советы. <...> У него были плохие советники по Украине, плохие рекомендации, этот конфликт не должен был произойти», — подчеркнул нынешний глава Белого дома.

Ранее Трамп обратился к Москве с призывом. Он потребовал от России пойти на сделку и завершить спецоперацию. По его словам, это нужно сделать сейчас, так как дальше будет только хуже. Политик также пригрозил задушить торговлю России высокими пошлинами на все товары, поставляемые в США.

