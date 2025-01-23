Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:31, 23 января 2025Мир

Трамп назвал советников Байдена очень плохими из-за конфликта на Украине

Трамп: У Байдена были плохие советники по Украине, конфликта не должно было быть
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Aaron Schwartz / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News назвал очень плохими советников своего предшественника Джо Байдена из-за конфликта на Украине.

«Джо Байдену давали очень плохие советы. <...> У него были плохие советники по Украине, плохие рекомендации, этот конфликт не должен был произойти», — подчеркнул нынешний глава Белого дома.

Ранее Трамп обратился к Москве с призывом. Он потребовал от России пойти на сделку и завершить спецоперацию. По его словам, это нужно сделать сейчас, так как дальше будет только хуже. Политик также пригрозил задушить торговлю России высокими пошлинами на все товары, поставляемые в США.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине ожидают завершения боевых действий и переговоров с Россией в 2025 году. Какие условия назвали в Киеве?

      Российским угольным компаниям предсказали несколько лет кризиса

      В России оценили способность Трампа урегулировать конфликт на Украине

      Участник секс-марафона скандальной порнозвезды рассказал о ее поведении вне съемок

      Женщина зашла в туалет бара и обнаружила пугающее послание

      Россияне спасли собаку от пытавшего ее съесть живодера

      Украинский пленный рассказал о маскировке перевозок солдат ВСУ

      Врач назвала лучшие упражнения для офисных работников

      17-летнему россиянину дали срок за диверсию на железной дороге

      Мощный взрыв автомобиля во время движения в российском регионе попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше