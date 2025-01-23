Японский наемник, офицер спецназа Кото Оно, воюющий в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), ликвидирован в Запорожской области. Об этом сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов.
Стало известно, что военнослужащий попал под удар российских войск по месту дислокации ВСУ в городе Гуляйполе.
«Этот случай станет в очередной раз наукой всем, кто и дальше решит прийти на нашу землю с мечом», — добавил Рогов.
Ранее Верховный суд Донецкой народной республики заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима 34-летнего наемника из Латвии Александра Сверчкова за участие в боевых действиях на стороне ВСУ.