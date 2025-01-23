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08:25, 23 января 2025Бывший СССР

Стало известно о ликвидации японского наемника ВСУ в Запорожской области

Рогов: японский наемник Кото Оно ликвидирован в Гуляйполе Запорожской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash.com

Японский наемник, офицер спецназа Кото Оно, воюющий в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), ликвидирован в Запорожской области. Об этом сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов.

Стало известно, что военнослужащий попал под удар российских войск по месту дислокации ВСУ в городе Гуляйполе.

«Этот случай станет в очередной раз наукой всем, кто и дальше решит прийти на нашу землю с мечом», — добавил Рогов.

Ранее Верховный суд Донецкой народной республики заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима 34-летнего наемника из Латвии Александра Сверчкова за участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

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