Стало известно о ликвидации японского наемника ВСУ в Запорожской области

Рогов: японский наемник Кото Оно ликвидирован в Гуляйполе Запорожской области

Японский наемник, офицер спецназа Кото Оно, воюющий в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), ликвидирован в Запорожской области. Об этом сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов.

Стало известно, что военнослужащий попал под удар российских войск по месту дислокации ВСУ в городе Гуляйполе.

«Этот случай станет в очередной раз наукой всем, кто и дальше решит прийти на нашу землю с мечом», — добавил Рогов.

Ранее Верховный суд Донецкой народной республики заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима 34-летнего наемника из Латвии Александра Сверчкова за участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

