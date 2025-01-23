Школьный автобус попал в смертельное ДТП на российской трассе и перевернулся

МВД сообщило о смерти ребенка в ДТП со школьным автобусом под Волгоградом

В Волгоградской области на участке трассы Волгоград — Котельниково — Сальск в Октябрьском районе опрокинулся школьный автобус ПАЗ. ДТП привело к смерти ребенка, сообщило региональное МВД в Telegram.

По информации ведомства, авария произошла 23 января около 14:00 по московскому времени. Автобус перевернулся после столкновения с автомобилем Hyundai ix35. Причина произошедшего устанавливается.

Как уточняет Сапа в Telegram, всего пострадали трое детей. Один из них так и не пришел в сознание, врачи не смогли его спасти. С двумя другими школьниками сейчас работают медики.

По информации издания, в автобусе находились 20 детей. 17 школьников, которые не получили травм, с места происшествия забрали родители.

Дополнение: Администрация Волгоградской области уточнила, что в аварии пострадали четверо детей: два 10-летних мальчика, а также две девочки в возрасте 14 и 15 лет. Еще одного 10-летнего школьника не спасли, его сердце остановилось по пути в больницу.

Ранее стало известно о смерти пяти человек в результате лобового столкновения микроавтобуса с бензовозом в Запорожской области. По данным МВД, авария произошла на 286-м километре трассы «Новороссия». Все жертвы ДТП оказались пассажирами.