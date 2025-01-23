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13:04, 23 января 2025Интернет и СМИ

Стало известно о закрытии компании блогера Чекалина из-за долгов перед налоговой

Фирму блогера Артема Чекалина «Экофлоу» закроют из-за долгов перед налоговой
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Косметическую фирму предпринимателя, супруга блогерши Валерии Чекалиной Артема «Экофлоу» закроют из-за долгов перед Федеральной налоговой службой. О возможном закрытии компании стало известно Mash.

Счета «Экофлоу» заблокировали еще в декабре. Отмечается, что компания не подала налоговую декларацию. 70 процентов фирмы принадлежит Артему Чекалину, а 30 процентов — его партнеру Роману Вишняку.

Накануне суд продлил домашний арест Чекалиным и Вишняку. Меру пресечения продлили до 26 марта. Предприниматели обвиняются в незаконном выводе из страны более 250 миллионов рублей с использованием подложных документов.

По версии следствия, при продаже курсов Валерия Чекалина и ее бывший муж Артем вместе с бизнес-партнером обеспечивали заключение договоров с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка. При этом они предоставляли документы с недостоверными данными об основаниях, целях и назначении переводов.

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