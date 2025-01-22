Домашний арест Лерчек снова продлили

В Москве суд продлил домашний арест блогеру Лерчек

В Москве суд продлил домашний арест блогеру Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Меру пресечения продлили до 26 марта. Лерчек обвиняется в незаконном выводе из страны более 250 миллионов рублей с использованием подложных документов.

По версии следствия, при продаже курсов Валерия и ее бывший муж Артем вместе с бизнес-партнером обеспечивали заключение договоров с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка. При этом они предоставляли документы с недостоверными данными об основаниях, целях и назначении переводов.

Блогер находится под домашним арестом с 4 октября 2024 года.