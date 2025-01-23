Стоматолог забыл деталь в зубе россиянки

Стоматолог забыл деталь в зубе жительницы Ростова-на-Дону

Стоматолог забыл деталь в зубе жительницы Ростова-на-Дону. По данным Telegram-канала Don Mash, россиянка проходила так 11 месяцев.

Женщина пояснила, что обратилась в стоматологическую клинику №1 на улице Ленина в марте прошлого года. Там ей сделали два зуба за 18 тысяч рублей. Позже выяснилось, что под пломбой осталась металлическая деталь.

У пациентки стала болеть челюсть во время приемов пищи. Никакие полоскания не давали облегчения. В конце декабря 2024-го зуб треснул и вырос флюс. Снимок показал — там инородный предмет, который забыл врач.

По словам пострадавшей, в клинике ее убеждали, что причина в размере пломбы, а не в металле. Сейчас ростовчанка думает, как вернуть деньги и починить зуб. Пока она написала претензию к медицинскому учреждению.

Ранее сообщалось, что стоматологическая клиника в Хабаровске заплатила россиянке более миллиона рублей, после того, как удалила 16 зубов без показаний.