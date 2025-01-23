Трамп выдвинул постпредом при ЕС бывшего главу сетей фастфуда

Трамп выдвинул постпредом при ЕС экс-главу сетей фастфуда Hardee's и Carl’s Jr.

Президент США Дональд Трамп выдвинул бывшего главу сетей фастфуда Hardee's и Carl’s Jr. Эндрю Паздера на пост постоянного представителя страны при Европейском союзе (ЕС). Об этом американский лидер объявил на странице в соцсети Trurh Social.

«Я рад сообщить, что Эндрю Паздер станет следующим послом США в Евросоюзе. Энди — успешный адвокат, бизнесмен, экономический обозреватель и писатель», — написал американский лидер.

Ранее Трамп назначил Шона Куррана, который защищал его при покушении, новым главой Секретной службы. По его словам, Курран 23 года прослужил в правоохранительной системе. Во время первого президентского срока Трампа Курран занимал должность помощника специального агента, который отвечал за отдел защиты президента.