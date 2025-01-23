Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:46, 23 января 2025Мир

Трамп выдвинул постпредом при ЕС бывшего главу сетей фастфуда

Трамп выдвинул постпредом при ЕС экс-главу сетей фастфуда Hardee's и Carl’s Jr.
Семен Александров (редактор)
Эндрю Паздер

Эндрю Паздер. Фото: Sarah Silbiger / Reuters

Президент США Дональд Трамп выдвинул бывшего главу сетей фастфуда Hardee's и Carl’s Jr. Эндрю Паздера на пост постоянного представителя страны при Европейском союзе (ЕС). Об этом американский лидер объявил на странице в соцсети Trurh Social.

«Я рад сообщить, что Эндрю Паздер станет следующим послом США в Евросоюзе. Энди — успешный адвокат, бизнесмен, экономический обозреватель и писатель», — написал американский лидер.

Ранее Трамп назначил Шона Куррана, который защищал его при покушении, новым главой Секретной службы. По его словам, Курран 23 года прослужил в правоохранительной системе. Во время первого президентского срока Трампа Курран занимал должность помощника специального агента, который отвечал за отдел защиты президента.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «100 дней уйдут на то, чтобы нас прогнуть, поломать». В России раскрыли план ВСУ в Курской области

      Американцы стали чаще покупать дешевые iPhone

      В России охранник матом и угрозами расправы выгнал школьника из магазина и попал на видео

      На Западе связали идею с отправкой миротворцев с нехваткой денег у Европы

      Артемий Лебедев словами «полностью уехал башкой» высказался об Илоне Маске

      Россиянина арестовали за пропаганду агрессии против представителей власти и силовиков

      Сотрудница морга получила 15 лет тюрьмы за продажу органов «коллекционеру странностей»

      Трамп выдвинул постпредом при ЕС бывшего главу сетей фастфуда

      Стало известно о продвижении российских войск у Великой Новоселки

      В Европе отвергли одно требование Зеленского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше