Защищавший Трампа при покушении агент стал новым главой Секретной службы США

Президент США Дональд Трамп назначил Шона Куррана, который защищал его при покушении, новым главой Секретной службы, сообщает РИА Новости.

«Для меня огромная честь назначить Шона Куррана следующим директором Секретной службы Соединенных Штатов», — говорится в заявлении Трампа.

По его данным, Курран 23 года прослужил в правоохранительной системе. Его карьера началась в 2001 году с приходом в Секретную службу. Во время первого президентского срока Трампа Курран занимал должность помощника специального агента, который отвечал за отдел защиты президента.

13 июля прошлого года Трамп пережил покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании. Он получил ранение уха. В сентябре 2024 года произошла новая попытка покушения во время игры Трампа в гольф. Стрелявший был задержан, политик не пострадал.