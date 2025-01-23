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19:16, 23 января 2025Мир

Трамп лишил Помпео охраны

NYT: Трамп лишил охраны экс-госсекретаря США Помпео, несмотря на риск покушения
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)
Майк Помпео

Майк Помпео. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Дональд Трамп лишил охраны бывшего госсекретаря США Майка Помпео и экс-советника Брайана Хука, несмотря на предупреждение о риске покушений. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По данным источников, охрана была снята с Хука и Помпео 21 января. Согласно публикации, на следующий день Трамп распорядился отменить охрану своего бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона, которому также угрожают покушением.

Издание отмечает, что администрация бывшего президента США Джо Байдена уведомляла о продолжающихся угрозах со стороны Ирана. Во время первого президентского срока Трампа Хук и Помпео сыграли важные роли в агрессивной по отношению к Тегерану американской политике.

Ранее The New York Times сообщила, что Трамп может уволить до 50 тысяч американских госслужащих.

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