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05:30, 23 января 2025Путешествия

Тревел-блогер побывал в Польше и описал страну фразой «абсолютно не обгоняет Россию»

Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Pawel Brud / Globallookpress.com

Российский тревел-блогер и путешественник побывал в Польше и описал страну фразой «абсолютно не обгоняет Россию». Об этом он написал в личном блоге под названием «Где нам жить» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что покупательская способность в Варшаве примерно такого же уровня, как и в любом российском городе. «Нельзя сказать, что польский рабочий класс живет сильно хуже российского, но и сильно лучше тоже не живет», — добавил он.

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При этом путешественник подчеркнул, что польским пенсионерам приходится непросто. По его словам, пенсии в стране практически не растут, чего не скажешь о ценниках.

«Короче говоря, Польша абсолютно точно никого не обгоняет, тем более на десятилетия, — резюмировал россиянин. — Народ живет плюс-минус как мы (отдельные группы чуть хуже), экономический потенциал страны заметно ниже нашего, технологический — тоже».

Ранее другой российский путешественник оказался на деревенском рынке в Польше и раскрыл цены на продукты. Как указал блогер, хотя все товары на местном базаре недешевые, немцы и чехи, которые живут рядом с польской границей, постоянно ездят туда закупаться.

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