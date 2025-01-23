Центробанк Турции объявил о втором подряд снижении учетной ставки

Центробанк Турции снизил учетную ставку с 47,5 % до 45 %

Центробанк Турции второй раз подряд опустил учетную ставку на 250 базисных пунктов — с 47,5 до 45 процентов. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Новое снижение совпало с прогнозами аналитиков, тогда как на предновогоднем заседании ЦБ уровень установили ниже ожидавшихся 48,25 процента.

В этот раз представители комитета по денежно-кредитной политике отметили, что базовая инфляция товаров остается низкой несмотря на то, что опережающие индикаторы указывают на ее соответствующий прогнозам рост в январе. «Показатели за последний квартал свидетельствуют о том, что внутренний спрос находится на дефляционном уровне», — констатировал регулятор.

«Решимость в отношении жесткой монетарной политики заключается в усилении процесса дефляции за счет сдерживания внутреннего спроса, реального повышения курса турецкой лиры и улучшения инфляционных ожиданий», — напомнили в ЦБ, указав, что учетная ставка в дальнейшем будет определяться таким образом, чтобы обеспечить жесткость, необходимую для прогнозируемой траектории снижения темпов роста цен.

Инфляция, с которой при помощи высокой ставки борются турецкие монетарные власти, замедлилась в декабре до 44,4 процента после ноябрьского снижения до 47,1 процента. Как пишет Bloomberg, ставку к концу 2025 года могут довести до 21 процента, на фоне чего большинство аналитиков прогнозируют снижение показателя на 250 базисных пунктов по итогам каждого заседания ЦБ.