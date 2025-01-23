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19:04, 23 января 2025Путешествия

Турист устроил расистский скандал в баре в США и пригрозил иностранцам депортацией

Daily Mail: Американец пригрозил иностранцам в баре, что Трамп их депортирует
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Shutterstock / Fotodom

Турист устроил расистский скандал в баре в Маями, США, и ударил сотрудника заведения по лицу. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел в таверне Norman's Tavern. 42-летний Майкл Джон Никсон из Арлингтона напился и отказывался платить по счету в размере 130 долларов (12,8 тысячи рублей). Он разбил стеклянный стакан и пригрозил сломать еще что-нибудь, попутно выкрикивая оскорбления в адрес испанцев.

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Затем Никсон назвал бармена «английским ублюдком» и заявил, что новый президент страны Дональд Трамп депортирует иностранцев. После этого американец ударил кулаком в лицо одного из сотрудников заведения. Прибывшая на место полиция арестовала дебошира. Теперь его дело передадут в суд.

Ранее пассажиры авиакомпании Tui устроили расистский скандал в самолете и были отчитаны стюардессой. Одна из очевидцев сняла на видео происходившее и разместила ролик в сети.

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