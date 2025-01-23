Бойцам СВО на херсонском направлении начали запрещать пить молоко и энергетики

Участникам специальной военной операции (СВО), сражающимся на херсонском направлении, начали запрещать употреблять некоторые продукты. Под запрет попали энергетики и молоко, утверждает источник Telegram-канала Mash.

По его словам, данные меры направлены на сохранение здоровья бойцов. Например, употребление энергетиков ограничили из-за негативного влияния на работу центральной нервной системы и сердца, а творожков, сырков, молока и кефира — из-за трудностей хранения.

Предполагается, что запрет на вышеуказанные продукты поможет солдатам избежать проблем с желудочно-кишечным трактом, отравлений, стрессов и эмоционального выгорания. Особенно актуально данное нововведение для военнослужащих, находящийся на передовой больше года.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Употребление энергетиков и молочной продукции будет расцениваться как дисциплинарное нарушение

Осведомленный источник Mash утверждает, что употребление энергетиков и молочной продукции будет расцениваться как дисциплинарное нарушение.

Согласно статье ФЗ «Дисциплинарное взыскание и его применение», за дисциплинарный проступок к военнослужащему могут применяться следующие меры: выговор, строгий выговор, снижение в воинской должности, снижение в воинском звании на одну ступень и другие.

Также в качестве меры наказания может накладываться дисциплинарный арест. Однако он является крайней мерой дисциплинарного воздействия и применяется лишь в исключительных случаях и только за совершенный грубый проступок.

В России вступил в силу запрет на гаджеты в зоне СВО

8 октября 2024 года в России вступил в силу скандальный закон, вводящий наказание для бойцов Вооруженных сил РФ за ношение гаджетов в зоне СВО.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Документ определяет список провинностей, относящихся к грубым дисциплинарным проступкам, за совершение которых к военнослужащим применяется дисциплинарный арест — гауптвахта. В этот список, кроме пользования гаджетами в зоне боевых действий, также вошло нарушение запрета предоставлять информацию СМИ.

При этом для военных оставили право пользоваться гаджетами, если устройства используются для выполнения обязанностей «в порядке, установленном нормативными правовыми актами».