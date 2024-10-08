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13:55, 8 октября 2024Россия

В России вступил в силу скандальный запрет на гаджеты в зоне СВО

Закон, вводящий наказание для бойцов ВС РФ за гаджеты в зоне СВО, вступил в силу
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Дмитрий Малинкин / Коммерсантъ

В России вступил в силу скандальный закон, вводящий наказание для бойцов Вооруженных сил (ВС) РФ за ношение гаджетов в зоне специальной военной операции. Это следует из текста документа, опубликованного на портале правовой информации.

Из документа, подписанного президентом Владимиром Путиным и опубликованного 8 августа 2024 года, следует, что он вступает в силу по истечении 60 дней со дня публикации — эта дата наступила 8 октября.

Документ определяет список провинностей, относящихся к грубым дисциплинарным проступкам, за совершение которых к военнослужащим применяется дисциплинарный арест — гауптвахта. В этот список, кроме пользования гаджетами в зоне боевых действий, также вошло нарушение запрета предоставлять информацию СМИ.

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При этом для военных оставили право пользоваться гаджетами, если устройства используются для выполнения обязанностей «в порядке, установленном нормативными правовыми актами».

Закон неоднократно подвергался критике. Так, военнослужащий с позывным Фенибут заявил, что в зоне СВО никто не будет следовать этому запрету. По его словам, за последние полгода военным удалось достичь успехов на фронте как раз благодаря тому, что российские бойцы начали активно использовать гаджеты и интернет. Закон критиковали и в Совете по правам человека.

ЖЗЛ
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      Марк Леонов
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