У самолета с россиянами на борту отказал двигатель

У направлявшегося из Иркутска во Владивосток самолета отказал двигатель

У самолета российской авиакомпании S7 Airlines отказал двигатель перед вылетом. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла в среду, 22 января, с направлявшимся из Иркутска во Владивосток Airbus A320.

Отмечается, что лайнеру с пассажирами на борту пришлось вернуться с исполнительного старта из-за самовыключения одного из двигателей.

Ранее у самолета авиакомпании Air Atlanta Icelandiс отказал двигатель во время полета. Инцидент произошел с летевшим из Гонконга в Дубай лайнером 16 января. После взлета экипаж доложил об отказе одного из четырех двигателей. В момент случившегося на борту лайнера находились пассажиры.