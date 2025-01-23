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15:41, 23 января 2025Путешествия

У самолета с россиянами на борту отказал двигатель

У направлявшегося из Иркутска во Владивосток самолета отказал двигатель
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

У самолета российской авиакомпании S7 Airlines отказал двигатель перед вылетом. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла в среду, 22 января, с направлявшимся из Иркутска во Владивосток Airbus A320.

Отмечается, что лайнеру с пассажирами на борту пришлось вернуться с исполнительного старта из-за самовыключения одного из двигателей.

Ранее у самолета авиакомпании Air Atlanta Icelandiс отказал двигатель во время полета. Инцидент произошел с летевшим из Гонконга в Дубай лайнером 16 января. После взлета экипаж доложил об отказе одного из четырех двигателей. В момент случившегося на борту лайнера находились пассажиры.

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