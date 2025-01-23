Украинскую журналистку заочно приговорили в России к семи с половиной годам за фейки

В Москве суд заочно приговорил украинскую журналистку Соколовскую к 7,5 года

В Москве суд заочно приговорил украинскую журналистку Янину Соколовскую (включена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к семи с половиной годам лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре столицы.

Ее признали виновной по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС Росси»).

По версии следствия, в марте 2022 года Соколовская распространила в администрируемом ею канале одного из мессенджеров фейки о Российской армии, связанные с проведением спецоперации. Журналистка выдавала их за достоверную информацию.

Соколовская объявлена в международный розыск. В августе 2024 года суд заочно ее арестовал.