Обвиняемую в фейках о ВС России журналистку объявили в международный розыск

Уехавшую в Эстонию журналистку Соколовскую объявили в международный розыск

Обвиняемая в распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) России журналистка Янина Соколовская объявлена в международный розыск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Уточняется, что уехавшая в Эстонию журналистка скрывается от органов предварительного следствия. «Она объявлена 19 июля 2024 года в федеральный розыск, как скрывшаяся от следствия…после чего 29 июля 2024 года она объявлена в международный розыск на территории стран-членов Интерпола», — указывается в судебных документах.

Соколовская обвиняется по части 2 статьи 207.3 УК РФ («Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ»), в августе 2024 года суд заочно арестовал журналистку. Ей грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее российскую телеведущую Татьяну Лазареву (признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) объявили в международный розыск. Против телеведущей возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма. Основанием для этого стали результаты дополнительного лингвистического исследования ее высказываний об ударах украинских беспилотников по объектам на территории России.