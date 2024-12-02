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15:47, 2 декабря 2024Силовые структуры

Дело украинской журналистки о фейках про Российскую армию передали в суд

В Москве журналистку Янину Соколовскую осудят за распространение фейков о ВС РФ
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Обвиняемую в фейках о ВС России журналистку объявили в международный розыск

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Москве прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о распространении фейков про Российскую армию, возбужденному в отношении украинской журналистки Янины Соколовской. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Женщина обвиняется по пункту «д» части 2 статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил России, совершенное по мотивам политической ненависти») УК РФ. Дело будет рассматривать Останкинский районный суд.

По данным следствия, все произошло в марте 2022 года. Соколовская распространила через один из мессенджеров сведения, которые содержали заведомо ложную информацию о Российской армии в ходе проведения специальной военной операции.

Журналистка объявлена в международный розыск и заочно арестована.

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