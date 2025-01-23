Украинцы попытались взорвать наряд полиции во время вызова

Полиция Украины: в Житомире наряд полиции попытались взорвать во время вызова

В Житомире злоумышленники пытались взорвать наряд полиции во время вызова на заранее арендованную для этих целей квартиру. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Украинцы заранее арендовали квартиру с целью подорвать правоохранителей, после чего сделали ложный вызов. Отмечается, что полицейским удалось вовремя обнаружить опасные предметы и задержать подозреваемых.

За содеянное им грозит до 12 лет лишения свободы. Отмечается, что в настоящий момент устанавливается личность заказчика, координировавшего действия задержанных.

В декабре в Национальной полиции Украины сообщили, что зафиксирован 341 случай поджога автомобилей военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала 2024 года. По словам замглавы ведомства Андрея Небитова, такие случаи в 2023 году были единичными, а подавляющее их количество выпало на весну-лето 2024 года.