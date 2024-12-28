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11:55, 28 декабря 2024Бывший СССР

На Украине подожгли более 300 автомобилей военных за год

Нацполиция Украины рассказала о поджоге 341 автомобиля ВСУ за год
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Dmytro Smolienko / Globallookpress.com

Национальная полиция Украины зафиксировала 341 случай поджога автомобилей военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала года. Об этом заявил заместитель главы ведомства Андрей Небитов, передает ТАСС.

«Если брать случаи поджога автомобилей военнослужащих, то по состоянию на сегодняшний день мы зафиксировали уже 341 такое преступление», — заявил Небитов.

По его словам, такие случаи в 2023 году были единичными, а подавляющее их количество выпало на весну-лето 2024 года.

Ранее двое 17-летних украинцев оказались отправлены под суд за поджоги зданий военкоматов в Харькове. Молодым людям удалось поджечь два здания в разных районах города.

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