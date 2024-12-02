На Украине молодые люди подожгли два здания военкоматов

В Харькове 17-летние украинцы подожгли два здания военкоматов

Двое 17-летних украинцев отправлены под суд за поджоги зданий военкоматов в Харькове, пишет ТАСС со ссылкой на областную прокуратуру.

По данным следствия, инциденты произошли в мае-июне. Молодым людям удалось поджечь два здания в разных районах города. На данный момент нарушители содержатся под стражей, дело передано в суд. Им грозит лишение свободы на срок от 15 лет до пожизненного с конфискацией имущества.

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