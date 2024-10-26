Жители Одессы начали бунт против местных военкомов

«Страна.ua»: жители Одессы устроили бунт против местных военкомов

В Одессе начался бунт против местных военкомов. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По данным издания, бунт начался на рынке 7-й километр, куда пришли сотрудники территориальных центров комплектации (ТЦК, аналог военкомата) и задержали большое количество мужчин. Местные жители смогли дать отпор военкомам и вытеснить их с территории.

Ранее сообщалось, что сотрудники ТЦК возобновили рейды по ресторанам в украинских городах. На появившихся в сети кадрах было видно, как военкомы подходят к мужчинам, чтобы проверить их документы.

