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14:09, 26 октября 2024Бывший СССР

Жители Одессы начали бунт против местных военкомов

«Страна.ua»: жители Одессы устроили бунт против местных военкомов

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

В Одессе начался бунт против местных военкомов. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По данным издания, бунт начался на рынке 7-й километр, куда пришли сотрудники территориальных центров комплектации (ТЦК, аналог военкомата) и задержали большое количество мужчин. Местные жители смогли дать отпор военкомам и вытеснить их с территории.

Ранее сообщалось, что сотрудники ТЦК возобновили рейды по ресторанам в украинских городах. На появившихся в сети кадрах было видно, как военкомы подходят к мужчинам, чтобы проверить их документы.

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      Олеся Мицкевич
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