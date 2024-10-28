В Киеве подожгли отделения почты из-за повесток

Кокотюха: в Киеве подожгли два отделения почты из-за повесток

В Киеве неизвестные подожгли два отделения «Укрпочты» из-за возможной рассылки повесток от военкоматов. Об этом пишет писатель Андрей Кокотюха на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По его словам, двери одного из зданий облили мазутом, после чего подожгли. «В отделении почты мне сказали: это из-за того, что почта разносит повестки ТЦК (Территориальные центры комплектования, украинский аналог военкоматов — прим. «Ленты.ру»)», — пишет Кокотюха.

Он добавил, что параллельно горело еще одно отделение почты. Подробности этого инцидента Кокотюха не уточнил. Представители «Укрпочты» никак не комментировали произошедшее.

Ранее в Одесской области начался бунт против местных военкомов. Инцидент произошел на рынке Одессы «7-й километр», куда пришли сотрудники ТЦК и задержали многих мужчин.