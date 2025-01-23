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18:07, 23 января 2025Бывший СССР

В Белоруссии рассказали о размещении ядерного оружия на территории республики

В МО Белоруссии назвали уникальной операцию по размещению ЯО в стране
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Белоруссии рассказали о размещении ядерного оружия (ЯО) на территории республики. Министр обороны Виктор Хренин назвал операцию уникальной по скорости и скрытности, передает ТАСС.

«Соответствующая задача была поставлена министерствам обороны России и Белоруссии, где мы также быстро определились, как мы будем осуществлять этот процесс. Всех деталей я не буду раскрывать, но скажу: была проведена уникальная по скорости и по скрытности операция», — рассказал Хренин.

По его словам, решение было принято на уровне президентов России и Белоруссии после нарушения обещаний о том, что НАТО не будет распространяться на восток.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии Игорь Карпенко заявил, что Европейский парламент вмешивается в электоральный суверенитет республики.

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