В Белоруссии обвинили Европарламент во вмешательстве в суверенитет

Европейский парламент (ЕП) вмешивается в электоральный суверенитет Белоруссии. Об этом заявил глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Игорь Карпенко, передает РИА Новости.
21 января в ЕП сообщили, что в резолюции призовут страны Евросоюза не признавать итоги президентских выборов в Белоруссии. В законодательном органе также предложили расширить список санкций, вводимых против республики.
«Не просто давление на Белоруссию. Это прямое вмешательство в электоральный суверенитет нашей страны», — отметил Карпенко.
Выборы президента Белоруссии пройдут 26 января. 21 января в республике начался этап досрочного голосования.