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14:52, 23 января 2025Бывший СССР

В Белоруссии обвинили Европарламент во вмешательстве в суверенитет

Глава ЦИК Карпенко: Резолюция ЕП — вмешательство в суверенитет Белоруссии
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Европейский парламент (ЕП) вмешивается в электоральный суверенитет Белоруссии. Об этом заявил глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Игорь Карпенко, передает РИА Новости.

21 января в ЕП сообщили, что в резолюции призовут страны Евросоюза не признавать итоги президентских выборов в Белоруссии. В законодательном органе также предложили расширить список санкций, вводимых против республики.

«Не просто давление на Белоруссию. Это прямое вмешательство в электоральный суверенитет нашей страны», — отметил Карпенко.

Выборы президента Белоруссии пройдут 26 января. 21 января в республике начался этап досрочного голосования.

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