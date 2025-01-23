В Эстонии утвердили законопроект о разрыве связей с РПЦ

Правительство Эстонии утвердило законопроект о разрыве связей с РПЦ

Правительство Эстонии утвердило законопроект, согласно которому религиозным объединениям необходимо изменить устав и полностью отказаться от связей с Русской православной церковью (РПЦ). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы МВД республики Лаури Ляэнеметс.

По его словам, подчиняющаяся Московскому патриархату православная церковь якобы является для Кремля самым важным инструментом влияния в Эстонии. Он заключил, что Эстонская православная церковь должна будет изменить устав, полностью выйдя из подчинения Москве. После вступления поправок в силу религиозным объединениям и обществам будет дано два месяца на изменение уставов, состава правления и деятельности, согласно новым требованиям.

Ранее власти Эстонии потребовали от православной церкви выйти из подчинения Московскому патриархату. Ляэнеметс заявил, что «церковь должна осознать, что подчинение ее приходов враждебной чужой власти и агрессивной материнской церкви представляет собой угрозу нашей религиозной свободе и безопасности».