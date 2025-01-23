Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:46, 23 января 2025Бывший СССР

В Эстонии утвердили законопроект о разрыве связей с РПЦ

Правительство Эстонии утвердило законопроект о разрыве связей с РПЦ
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Правительство Эстонии утвердило законопроект, согласно которому религиозным объединениям необходимо изменить устав и полностью отказаться от связей с Русской православной церковью (РПЦ). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы МВД республики Лаури Ляэнеметс.

По его словам, подчиняющаяся Московскому патриархату православная церковь якобы является для Кремля самым важным инструментом влияния в Эстонии. Он заключил, что Эстонская православная церковь должна будет изменить устав, полностью выйдя из подчинения Москве. После вступления поправок в силу религиозным объединениям и обществам будет дано два месяца на изменение уставов, состава правления и деятельности, согласно новым требованиям.

Ранее власти Эстонии потребовали от православной церкви выйти из подчинения Московскому патриархату. Ляэнеметс заявил, что «церковь должна осознать, что подчинение ее приходов враждебной чужой власти и агрессивной материнской церкви представляет собой угрозу нашей религиозной свободе и безопасности».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп заявил, что Россия «помогла США» победить во Второй мировой. Что на это ответила Москва?

      Опрокинувшийся при смертельном ДТП школьный автобус на российской трассе сняли на видео

      В Раде заявили о возможности мобилизации студентов и преподавателей на каникулах

      МИД прокомментировал готовящийся диалог Трампа и Путина по Украине

      В Госдуме предложили обязать чиновников уведомлять о планах на отпуск

      Строители бесплатно поселились в новостройке и вызвали гнев москвичей

      «Правый сектор» признали террористической организацией

      75-летний Ричард Гир снялся с 41-летней женой для журнала и вызвал споры в сети

      Спецназ Росгвардии вышиб дверь в квартиру поджигателя с железной дороги и попал на видео

      Екатерина Климова рассказала о сроке отца за убийство

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше