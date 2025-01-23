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15:56, 23 января 2025Россия

В Госдуме предложили обязать чиновников уведомлять о планах на отпуск

Депутат Колунов предложил обязать чиновников указывать планы на отпуск
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Сергей Колунов

Сергей Колунов. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Все российские чиновники, включая сотрудников региональных органов власти и выборных лиц, должны уведомлять работодателя о планах на отпуск. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Колунов, чьи слова приводит Life.ru.

Он предложил, что, в случае желания чиновника отдохнуть в России, будет достаточно указать внутреннее направление. Однако при планах уехать за границу, нужно уточнить конкретное государство, куда госслужащий хочет отправиться.

«У нас, у депутатов Госдумы, эта практика уже есть. Неплохо ее распространить дальше. Механизм должен быть предельно простым — можно добавить в заявление на отпуск пункт-уведомление о месте или местах отдыха», — пояснил парламентарий.

Ранее временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Курской области Александр Хинштейн решил обязать курских чиновников уведомлять о своих поездках за рубеж. На такое решение его подтолкнула история с врио министра по госохране культурных объектов региона Ириной Мусьял, которая во время своего отпуска посетила Индию.

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