Хинштейн посвятил уже четвертый пост отдыхавшей в Индии курской чиновнице. В нем анонсированы изменения для госслужащих

Хинштейн опубликовал заявление на отпуск чиновницы Мусьял, отдыхавшей в Индии

Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Курской области Александр Хинштейн решил обязать курских чиновников уведомлять о своих поездках за рубеж. На такое решение его подтолкнула история с врио министра по госохране культурных объектов региона Ириной Мусьял, которая во время своего отпуска посетила Индию. Ей он посвятил уже четыре поста в своем Telegram-канале.

Хинштейн назвал неуместными отпуска за границей во время СВО

В своем первом посте, в котором упоминается отдых Мусьял в Индии, Хинштейн обратил внимание на моральный аспект поездки чиновницы за границу. «Формально, Мусьял не является секретоносителем и не обязана согласовывать выезды за рубеж. Однако в сегодняшних условиях считаю, что высокопоставленные чиновники не могут бесконтрольно уезжать из страны, в том числе из соображений безопасности и моральной стороны вопроса, когда тысячи жителей лишились своего жилья», — написал он.

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

В беседе с Daily Storm Хинштейн также назвал неправильным бесконтрольный выезд за границу на фоне специальной военной операции и «гибридной войны против России». В связи с этим врио главы региона поручил разработать для желающих покинуть пределы страны чиновников специальный порядок подачи уведомления об этом.

Это делается в том числе и с точки зрения безопасности самих государственных и муниципальных служащих. Потому что, находясь за рубежом, они могут стать объектами провокаций и каких-либо враждебных действий Александр Хинштейн врио губернатора Курской области

При этом Хинштейн заверил, что никаких мер к уехавшей в Индию без предупреждения Мусьял принято не будет, так как формально она ничего не нарушила.

Оказавшаяся в центре скандала чиновница, в свою очередь, сообщила, что Хинштейн лично подписал ее заявление об отпуске. Также она утверждает, что поставила врио губернатора в известность о том, что собирается провести отпуск за границей.

Фото: Алексей Витвицкий/Коммерсантъ

Опрошенные Хинштейном пользователи соцсетей поддержали его мнение

Курский глава еще в одном посте, посвященном отдыху Мусьял в Индии, отметил, что история получила большой отклик в социальных сетях и СМИ. В связи с этим он решил «узнать мнение курян (и не только)» и устроил опрос на тему выезда чиновников в другие страны. Подписчикам было предложено три варианта ответов: «Да», «Нет» и «Все равно».

В своем четвертом посте на эту тему Хинштейн опубликовал заявление Мусьял на отпуск и результаты проведенных им опросов в Telegram и социальной сети «ВКонтакте». Глава региона сообщил, что абсолютное большинство участников — 81 процент (59,3 тысячи человек) и 87 процентов (6,6 тысячи человек) соответственно — поддержало его мнение, согласно которому курские чиновники обязаны уведомлять о своих выездах за рубеж.

В ближайшее время внесем изменения в областные нормативные акты и четко пропишем, что при выезде госслужащего за пределы РФ он обязан заранее уведомлять об этом работодателя Александр Хинштейн врио губернатора Курской области

Хинштейн уточнил, что проекты соответствующих документов уже находятся в работе, а также выразил уверенность в том, что после их принятия подобных историй не возникнет.