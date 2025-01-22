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15:37, 22 января 2025Россия

Хинштейн опубликовал в блоге четвертый пост об истории с отпуском курской чиновницы

Врио курского главы Хинштейн снова опубликовал пост об истории чиновницы Мусьял
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн снова опубликовал пост, в котором упоминается история с врио министра по госохране культурных объектов региона Ириной Мусьял. Запись выложена в Telegram-канале Хинштейна.

Публикация чиновника стала уже четвертой, в которой он прямо или косвенно упоминает Мусьял. В первой записи Хинштейн заявлял, что не смог поручить ей рабочую задачу, так как та была в отпуске за рубежом, и раскритиковал ее поведение с точки зрения морали. Во второй публикации в блоге временный глава региона сообщил подписчикам, что информация из его первого поста вызвала большой отклик в соцсетях и СМИ, в третьем предложил «курянам (и не только)» высказаться по ситуации в голосовании, а в четвертом пересказал историю Мусьял.

К записи Хинштейн «для наглядности» приложил отсканированное заявление Мусьял, которая — как она сама ранее утверждала — предупреждала начальство о своих планах уйти в отпуск и съездить в Индию. Из выложенного документа следует, что Хинштейн заранее знал, что не сможет поручить чиновнице выполнение рабочих задач, и вместо нее на рабочем месте остается ее заместитель Александр Потанин — врио губернатора лично подписал заявление чиновницы. Однако во время заседания правительства региона 20 января Хинштейн поднял тему, которую курирует Мусьял, отметив, что не видит ее на экране видеосвязи и сделал вопросительную паузу, ожидая комментариев от подчиненных.

В последней записи врио главы Курской области пообещал, что власти региона еще вернутся к теме отпусков госслужащих региона.

Ранее сообщалось, что Хинштейн надел на встречу с жителями Курской области форму с погонами.

ЖЗЛ
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