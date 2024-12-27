Хинштейн надел на встречу с жителями Курской области форму с погонами

Врио главы Курской области надел на встречу с жителями региона форму

Врио главы Курской области Александр Хинштейн надел на встречу с находящимися в пункте временного размещения жителями региона форму. Это следует из опубликованного в Telegram-канале чиновника видео.

На выложенных кадрах видно, что бывший парламентарий одет в напоминающий форму Вооруженных сил России офисный китель оливкового цвета с погонами без знаков отличия. К груди Хинштейна прикреплены нашивки с фамилией, инициалами и должностью чиновника.

Хинштейн окончил Московский университет МВД России по специальности «правоведение» со званием младший лейтенант внутренней службы, однако цвет формы внутренней службы МВД отличается от цвета кителя на чиновнике. Китель также напоминает верхний элемент офисной формы государственного советника.

5 декабря президент России Владимир Путин предложил Хинштейну временно возглавить Курскую область. Экс-губернатор приграничного региона Алексей Смирнов объявил об отставке, пояснив, что его перевели на другую должность.

Ранее сообщалось, что губернатор Вологодской области Георгий Филимонов приехал на встречу с жителями региона в куртке с надписью «командир».