В России девятилетняя девочка пропала по пути домой от живущей в соседнем подъезде подруги

В Железногорске Курской области ищут пропавшую девятилетнюю девочку

В Железногорске Курской области сотни местных жителей ищут пропавшую девятилетнюю девочку. Об этом пишет Baza в Telegram.

Как стало известно изданию, днем 22 января школьница пошла в гости к живущей в соседнем подъезде подруге, а вечером, отправившись домой, пропала. Родители ребенка сразу обратились в полицию. В течение ночи девочку совместными усилиями искали спасатели, правоохранители, волонтеры и родственники. Возбуждено уголовное дело.

На происшествие отреагировал временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн. По его словам, территорию в районе пропажи школьницы с раннего утра прочесывают десятки человек. Глава региона добавил, что телефон ребенок оставил дома, поэтому определить ее местонахождение с помощью гаджета невозможно.

В момент пропажи девочка была одета в розовую шапку, серые спортивные брюки, бежевый длинный пуховик с меховым капюшоном и светлые кроссовки.

Ранее в Волгограде без вести пропали две сестры-школьницы в возрасте 12 и 13 лет, живущие в Горном поселке. Обстоятельства, при которых подростки исчезли, не уточняются.