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12:00, 22 января 2025Россия

В российском городе исчезли сестры-школьницы

В Волгограде без вести пропали сестры-школьницы
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Волгограде без вести пропали две сестры-школьницы. Об этом стало известно региональному порталу V1.ru.

По данным российского издания, девочки исчезли накануне вечером. Обе проживают в Горном поселке в Тракторозаводском районе.

Одной из пропавших 13 лет. Она азиатской внешности, рост 160 сантиметров. Девочка среднего телосложения, с темными волосами до пояса и карими глазами. Школьница в день исчезновения была одета в черную куртку, светлые джинсы, белую толстовку и черные кроссовки.

Другой пропавшей девочке исполнилось 12 лет. Ее рост составляет 150-155 сантиметров, она среднего телосложения, с темными волосами и карими глазами. Последний раз ее видели в черной куртке, синих джинсах, синей толстовке. На ногах у нее были черные кроссовки.

Ранее сообщалось, что в Перми нашли живой пропавшую после приема у стоматолога 15-летнюю школьницу.

ЖЗЛ
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