В России заявили о появлении необычного вооружения из Северной Кореи под Курском

Военблогер Звинчук: Под Курском сняли замаскированный ракетный комплекс из КНДР

В Курской области сняли замаскированный ракетный комплекс из Корейской народной демократической республики (КНДР). О появлении техники заявил ведущий Telegram-канала «Рыбарь» российский военблогер Михаил Звинчук.

Из публикации Звинчука следует, что необычное вооружение, название которого пока неизвестно, выглядит как грузовик-рефрижератор. Блогер добавил, что калибр ракет замеченной под Курском реактивной системы залпового огня (РСЗО) из Северной Кореи — 122 миллиметра.

«Такая маскировка крайне важна, так как усложняет поиск пусковых установок на линии фронта и в тылу», — объяснил Звинчук.

Блогер также добавил, что упомянутая им военная техника стала пятым образцом вооружения из КНДР, использующимся Вооруженными силами (ВС) России. «Уже отмечено наличие [у ВС России] 170-мм САУ "Коксан", ОТРК KN-23, ЗРК на базе "Тор", ПТРК Bulsae-4 и теперь 122-мм РСЗО», — сообщил он.

Ранее, в октябре 2024 года, президент Владимир Путин раскрыл детали договора о стратегическом партнерстве России с Северной Кореей.