В российском регионе издевавшейся над девятилетней девочкой опекунше дали четыре года

Под Калининградом опекунше дали 4 года за издевательства над 9-летней девочкой

В Калиниградской области суд приговорил к четырем годам лишения свободы 37-летнюю опекуншу за истязание девятилетней девочки. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Наталья Гацко.

Россиянка признана виновной по пункту «г» части 2 статьи 117 («Истязание заведомо несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, в материальной или иной зависимости о виновного») и 156 («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего лицом, на которое возложены эти обязанности, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним») УК РФ. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима. Кроме того, женщина должна выплатить потерпевшей 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

В период с августа 2023 по январь 2024 года опекунша избивала девочку, ставила ночью в угол, лишая возможности спать, выставляла в холод на улицу, оскорбляла ее и заставляла заниматься тяжелыми физическими упражнениями, уточнила «Ленте.ру» пресс-секретарь Калининградского областного суда Марина Бучная. В телефоне фигурантки обнаружили видео, на которых она ставила ребенка в позу «стульчика», хватая за лицо, наносила удары и кормила переперченной едой.

Осужденная признала вину частично. Она заявила, что не избивала ребенка ремнем и не выставляла на улицу в холодную погоду.

Ранее стало известно, многодетную мать из Тимашевска (Краснодарский край) заподозрили в избиении сына.