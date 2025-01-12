Многодетную россиянку заподозрили в избиении сына

Многодетную мать из Тимашевска заподозрили в избиении трехлетнего сына

Многодетную мать из Тимашевска (Краснодарский край) заподозрили в избиении сына. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском».

Отмечается, что тетя трехлетнего мальчика, которая приехала навестить семью, увидела на теле ребенка многочисленные ссадины и синяки. По ее словам, 24-летняя мать ребенка живет с новым мужчиной и воспитывает сына силой.

Как утверждается, тетя мальчика отвезла ребенка на осмотр в больницу и написала заявления в полицию и органы опеки. В прокуратуре региона рассказали, что проведут проверку.

Ранее в январе стало известно, что в Татарстане дошкольники из детской секции по футболу нанесли несколько ударов по мальчику. На кадрах с камеры наблюдения видно, что тренер говорил что-то воспитанникам, не останавливая происходящее.

В декабре представитель управления Следственного комитета России по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова сообщила, что в Красноярске следователи возбудили уголовное дело в отношении воспитательницы детского дома, подозреваемой в истязании трех воспитанников.