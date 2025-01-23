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15:06, 23 января 2025Экономика

В российском регионе ликвидировали деревню

С карты Пермского края убрали деревню Жганево
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Пермском крае ликвидировали деревню Жганево Юсьвинского округа. Решение убрать ее с карты российского региона во втором чтении приняли депутаты заксобрания Прикамья 23 января на пленарном заседании, сообщило издание Ura.ru.

Жганево, расположенное на левом берегу реки Юcьвa, известно с конца XVIII века. Расстояние до ближайшего населенного пункта, деревни Сыскино — почти три километра, а до административного центра, Юсьвы — 17 километров. Известно, что в 2010 году там насчитывалось три жителя, однако сейчас в деревне нет ни одного. Помимо этого, в Жганево также отсутствуют дороги и система водоснабжения. «Прошу поддержать законопроект во втором чтении», — призвал докладчик по вопросу, депутат Владимир Мальчиков.

Ранее стало известно, что в Челябинской области ликвидировали деревни Варваринку Октябрьского района и Башкирово Брединского района.

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