В российском регионе осудили двоих участников массовой драки на торговой базе

В Уфе осудили двух участников массовой драки на торговой базе

В Уфе осудили двух участников массовой драки на торговой базе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственном комитете (СК) России по Республике Башкортостан.

Они осуждены по статье 213 («Хулиганство с применением оружия, совершенное группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

Как установил суд, в сентябре 2023 на торговой базе на улице Садовая между одним из фигурантов и другим мужчиной произошла ссора. После этого осужденный вместе с сообщником позвал знакомых и вооружившись они приехали к оппоненту выяснить отношения. В результате произошла массовая драка с применением оружия и других предметов. Участники получили ранения разной степени тяжести.

Суд приговорил одного к трем годам, а второго к трем годам и двум месяцам колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что россиянин устроил массовую драку из-за ревности и попал под статью.