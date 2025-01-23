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14:54, 23 января 2025Силовые структуры

В российском регионе осудили двоих участников массовой драки на торговой базе

В Уфе осудили двух участников массовой драки на торговой базе
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В Уфе осудили двух участников массовой драки на торговой базе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственном комитете (СК) России по Республике Башкортостан.

Они осуждены по статье 213 («Хулиганство с применением оружия, совершенное группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

Как установил суд, в сентябре 2023 на торговой базе на улице Садовая между одним из фигурантов и другим мужчиной произошла ссора. После этого осужденный вместе с сообщником позвал знакомых и вооружившись они приехали к оппоненту выяснить отношения. В результате произошла массовая драка с применением оружия и других предметов. Участники получили ранения разной степени тяжести.

Суд приговорил одного к трем годам, а второго к трем годам и двум месяцам колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что россиянин устроил массовую драку из-за ревности и попал под статью.

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