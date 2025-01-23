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10:23, 23 января 2025Мир

В США предложили Европе оплатить поставки американского вооружения Украине

Breaking Defense: Европа может оплатить поставки американского вооружения Киеву
Семен Александров (редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Европа может оплатить поставки американского вооружения Украине. Об этом сообщает издание Breaking Defense со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации экс-президента США Джо Байдена.

По его словам, в команде президента США Трампа были люди, которые поддерживали продолжение военной поддержки Украины, если бы был способ «избавить американских налогоплательщиков от нагрузки».

Чиновник заявил, что Трамп может продолжать санкционировать передачу имеющейся на складах военной техники США, но вместо использования средств США для пополнения запасов он может попросить страны Европы оплатить расходы. Отмечается, что такое решение выгодно американским оборонным подрядчикам, но не вызовет гнева избирателей, которые скептически относятся к дополнительной финансовой поддержке Украины.

«У европейцев есть деньги. У них нет вооружений. В этом проблема: они исчерпали свои запасы, и у них нет производственных мощностей», — подчеркнул источник издания.

Ранее Трамп высказался о дальнейших поставках американского оружия Украине, не исключив их прекращения. Он также раскритиковал Евросоюз за недостаточную, по его мнению, поддержку Украины.

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