В США заявили об отсутствии у Трампа рычагов давления на Россию и Украину

The Hill: У Трампа нет серьезных рычагов давления на Россию и Украину

У президента США Дональда Трампа нет серьезных рычагов давления на Россию и Украину для урегулирования конфликта. Об этом сообщает американская парламентская газета The Hill со ссылкой на экспертов.

«Я думаю, что реальность такова, что у Трампа нет — у США в целом нет — огромного влияния ни на одну из сторон в этом конфликте», — приводит издание слова аналитика Сэма Грина.

При этом исследователь подчеркнул, что единственным действенным способом 47-го президента Соединенных Штатов создать условия для переговоров является единство с Европой в вопросе украинского конфликта.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что Трамп не может угрозами добиться соглашения с Россией по урегулированию конфликта на Украине и ему стоит отказаться от резкой риторики. Таким образом он прокомментировал слова президента США о готовности ужесточить санкции, вопреки «любви к русскому народу».