В Венгрии ответили на вопрос о планах Орбана встретиться с Путиным и Зеленским

Гуйяш: Орбан не будет встречаться с Путиным и Зеленским, передает эстафету США

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не будет снова встречаться с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским, он передает «эстафету» мирной инициативы по Украине США. Такое заявление сделал глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш, передает РИА Новости.

«На данный момент не запланировано встреч ни с одним из них. Я бы сказал, что эстафету переняла гораздо более крупная и сильная страна, так что теперь у Америки есть хороший шанс на установление мира», — заявил он.

При этом Гуйяш подчеркнул, что если Венгрия может чем-то помочь, то на нее можно рассчитывать.

Ранее Виктор Орбан заявлял, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США смогла приблизить мир на Украине.

16 января Гергей Гуйяш говорил, что правительство Венгрии допускает возможность новой встречи премьер-министра страны Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным. При этом он указал, что никаких конкретных договоренностей и назначенных дат пока нет.