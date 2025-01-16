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18:18, 16 января 2025Мир

В Венгрии допустили новую встречу Путина и Орбана

В правительстве Венгрии допустили новую встречу Путина и премьера Орбана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Aris Oikonomou / Reuters

Правительство Венгрии допускает возможность новой встречи премьер-министра страны Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил глава канцелярии венгерского премьера Гергей Гуйяш, передает ТАСС.

При этом он указал, что никаких конкретных договоренностей и назначенных дат пока нет. Гуйяш также отметил, что утверждения ряда европейских политиков о тесных связях Будапешта и Москвы являются ложными. Глава канцелярии подчеркнул, что Венгрия проводит внешнюю политику, основанную на своих национальных интересах.

«Новая администрация США занимается организацией встречи [избранного президента Дональда] Трампа и Путина, но я не стал бы обвинять американцев в сближении с Москвой. Канцлер Германии [Олаф Шольц] недавно провел продолжительный телефонный разговор с президентом Путиным, но это не сделало его союзником России», — обратил внимание он.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия считает президента России Владимира Путина честным партнером и хочет дальше развивать связи с Москвой. Он отметил, что сохранять баланс в отношениях со всеми государствами «бывает непростой задачей». Но политик подчеркнул, что Будапешту «нужно собирать друзей во всем мире» для того, чтобы венгры могли «извлекать из этих связей пользу». Кроме того, Орбан добавил, что «с такими государствами Венгрия намерена и дальше развивать отношения».

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