Орбан назвал Путина честным партнером

Орбан: Венгрия считает Путина честным партнером и хочет развивать связи с РФ

Венгрия считает президента России Владимира Путина честным партнером и хочет дальше развивать связи с Москвой. Об этом заявил глава венгерского правительства Виктор Орбан, его слова передает Magyar Nemzet.

«Внешняя политика любой здравомыслящей страны заключается в том, чтобы заводить друзей. В мире должно быть как можно больше государств, которые заинтересованы в успехе венгров. Новому президенту США нравится наша страна. Председатель КНР посетил две страны Европейского союза (ЕС) — Францию и нас. Турецкий лидер — наш друг, а президент России — честный партнер. (...) Не думаю, что в истории венгерской дипломатии были подобные прецеденты», — указал политик.

Орбан отметил, что сохранять баланс в отношениях со всеми государствами «бывает непростой задачей». Но политик подчеркнул, что Будапешту «нужно собирать друзей во всем мире» для того, чтобы венгры могли «извлекать из этих связей пользу». Кроме того, он добавил, что «с такими государствами Венгрия намерена и дальше развивать отношения».

Ранее Орбан заявил, что когда Венгрия стала председателем Совета Европы, она изменила отношение к диалогу о мире на Украине, так как до этого разговор об урегулировании конфликта мирным путем был «сродни вызову дьявола». Он добавил, что мирные переговоры ранее были «табуированной политической целью», но теперь об этом, наконец, позволено говорить открыто.