Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:47, 24 декабря 2024Мир

Орбан назвал Путина честным партнером

Орбан: Венгрия считает Путина честным партнером и хочет развивать связи с РФ
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Венгрия считает президента России Владимира Путина честным партнером и хочет дальше развивать связи с Москвой. Об этом заявил глава венгерского правительства Виктор Орбан, его слова передает Magyar Nemzet.

«Внешняя политика любой здравомыслящей страны заключается в том, чтобы заводить друзей. В мире должно быть как можно больше государств, которые заинтересованы в успехе венгров. Новому президенту США нравится наша страна. Председатель КНР посетил две страны Европейского союза (ЕС) — Францию и нас. Турецкий лидер — наш друг, а президент России — честный партнер. (...) Не думаю, что в истории венгерской дипломатии были подобные прецеденты», — указал политик.

Орбан отметил, что сохранять баланс в отношениях со всеми государствами «бывает непростой задачей». Но политик подчеркнул, что Будапешту «нужно собирать друзей во всем мире» для того, чтобы венгры могли «извлекать из этих связей пользу». Кроме того, он добавил, что «с такими государствами Венгрия намерена и дальше развивать отношения».

Ранее Орбан заявил, что когда Венгрия стала председателем Совета Европы, она изменила отношение к диалогу о мире на Украине, так как до этого разговор об урегулировании конфликта мирным путем был «сродни вызову дьявола». Он добавил, что мирные переговоры ранее были «табуированной политической целью», но теперь об этом, наконец, позволено говорить открыто.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Орбан назвал год окончания конфликта на Украине

      Татьяна Лазарева отказалась признать вину по обвинению в оправдании терроризма

      Банки снизили сроки по одному виду кредитов

      В Северной Корее полюбили песню жен участников СВО

      В российском регионе осудят семь автоподставщиков за получение выплат от страховых

      В Грузии рассказали о беспрецедентном давлении так называемых друзей

      Утилизация российских вагонов оказалась дешевле ремонта

      Россиянин замерз и восемь раз ударил кирпичом по двери метро в поисках тепла

      Правительство Италии приняло решение о продолжении помощи Украине

      Для поступающих в российские вузы мигрантов ввели экзамен по русскому языку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше