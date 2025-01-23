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13:15, 23 января 2025Экономика

Власти отказались запрещать россиянам курить у подъездов и на остановках

В Госдуме не одобрили запрет на курение рядом с подъездами домов и на остановках
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Комитет Госдумы по охране здоровья не одобрил запрет на курение рядом с подъездами жилых домов и на остановках общественного транспорта. О решении властей сообщает РИА Новости.

Проект получил отрицательный отзыв ведомства, потому что не учитывает действующие законодательные нормы и право собственников жилья устанавливать места для курения на открытом воздухе.

Члены комитета также отметили, что могут возникнуть серьезные сложности с привлечением нарушителей к ответственности — трудно будет определить точные границы участков, где курение запрещено.

Инициативу вынесли на рассмотрение депутаты фракции ЛДПР. Авторы законопроекта предложили добавить к списку локаций, где запрещено курение, места на открытом воздухе возле остановок всех видов общественного транспорта и на расстоянии менее чем пять метров от них, а также места не менее чем в пяти метрах от входов в подъезды многоквартирных домов.

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