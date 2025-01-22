В Госдуме захотели ввести дополнительные ограничения для курильщиков

Комитет Госдумы по охране здоровья одобрил предложение группы депутатов о дополнительных запретах для курильщиков. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее группа депутатов от ЛДПР предложила запретить курение на остановках и у подъездов.
Также комитет одобрил законопроект об установлении штрафов за продажу энергетиков несовершеннолетним. Его максимальный размер составит 500 тысяч рублей.
В конце 2024 года в России была введена уголовная ответственность за неоднократную продажу вейпов детям. Для нарушителей предусмотрено наказание в виде штрафа или исправительных работ сроком до одного года.