В Госдуме захотели ввести дополнительные ограничения для курильщиков

Комитет Госдумы одобрил предложение о запрете курения у подъездов

Комитет Госдумы по охране здоровья одобрил предложение группы депутатов о дополнительных запретах для курильщиков. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее группа депутатов от ЛДПР предложила запретить курение на остановках и у подъездов.

Также комитет одобрил законопроект об установлении штрафов за продажу энергетиков несовершеннолетним. Его максимальный размер составит 500 тысяч рублей.

В конце 2024 года в России была введена уголовная ответственность за неоднократную продажу вейпов детям. Для нарушителей предусмотрено наказание в виде штрафа или исправительных работ сроком до одного года.