Уголовную ответственность за неоднократную продажу вейпов детям ввели в России

Путин подписал закон об уголовной ответственности за продажу вейпов детям

Уголовную ответственность за неоднократную продажу вейпов детям ввели в России — соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.

Ужесточение ответственности коснется также неоднократной розничной продажи несовершеннолетним алкогольной, табачной и никотинсодержащей продукции, а также кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции.

Штрафы за это преступление составят от 50 до 80 тысяч рублей. Кроме того, тем, кто неоднократно продавал вейпы детям, могут назначить исправительные работы сроком до года.

Также сегодня Путин подписал закон о пожизненном заключении за вооруженный мятеж.