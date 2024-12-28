Путин подписал закон о пожизненном заключении за вооруженный мятеж

Путин подписал закон об ужесточении ответственности за вооруженный мятеж

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении ответственности за вооруженный мятеж, который, в частности, предполагает пожизненное заключение. Об этом сообщает ТАСС.

До сегодняшнего дня в России за вооруженный мятеж наказывали лишением свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет. Теперь в России разделят ответственность за совершение преступления в зависимости от степени вовлеченности в указанный процесс и от тяжести наступивших последствий.

Так, организаторам будет грозить максимальное наказание — пожизненное заключение. Участникам вооруженного мятежа — до 20 лет лишения свободы.

Если мятеж повлечет за собой тяжкие последствия, тогда наказание будет варьироваться от 15 лет до пожизненного срока лишения свободы, а осужденным также присудят штрафы до одного миллиона рублей.

Этим же законом установлен запрет на условно-досрочное освобождение для осужденных за терроризм и вооруженный мятеж.

Наказание предусмотрели и для иностранцев, которые оказывают финансовую, материально-техническую, консультационную или иную помощь противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности России. Их могут лишить свободы на срок от 10 до 15 лет со штрафом в размере до полумиллиона рублей.

«Закон вступает в силу со дня официального опубликования», — поясняет агентство.

В июле 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон, приравнивающий к государственной измене переход на сторону противника в условиях военных действий.